Зеленский подписал указ, который позволяет возглавлять Запорожскую и Днепропетровскую ОГА военным

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Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 28 апреля, подписал указ согласно которому разрешается назначать военных на руководящие должности в Днепропетровской и Запорожской областях.

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"... в период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, председателя, первого заместителя председателя и одного из заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими, которые командируются к ним в установленном законодательством порядке с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава", - говорится в Указе.

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