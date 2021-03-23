Зеленський підписав нові санкції проти російських силовиків та ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) щодо персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти громадян Росії та російських компаній, а також трьох французьких депутатів Європарламенту. Про це пише УНН з посиланням на сайт ОП.
Деталі
Відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції” Рада національної безпеки і оборони України вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти громадян Росії строком на три роки.
Під санкції потрапили:
Горовий Олександр — перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;
Казакова Валентина — начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;
Адзинов Кирило — начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;
Левченко Олег — начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;
Гур’янова Анна — начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в місті Новошахтинськ;
Хлистів Володимир — начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Неклиновского району Ростовської області;
Агарков Олег — начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;
Башкін Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Вуколов Всеволод — заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації (раніше — керівник Федеральної служби Російської Федерації з праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики);
Зубів Ігор — статс-секретар — заступник Міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;
Карлін Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Меньщиков Владислав Володимирович — керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;
Людмила Нарусова — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Рукавишникова Ірина Валеріївна — перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Цепкин Олег — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Серед них є троє громадян Франції:
Лакапель Жан-Лін — депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи “Ідентичність і демократія”;
Олів’є Філіп — депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи “Ідентичність і демократія”;
Віржіні Жорон — депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи “Ідентичність і демократія”.
Також під санкції строком на три роки потрапили російські компанії: інтернет-видання “ТАСС”, “Інтернет-преса”, “ТВ-Новини”, міжнародне ІА “Росія сьогодні”, “Лента”, “Газета.ру” та інші.
Нагадаємо
Раніше президент України Володимир Зеленський увів дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яким продовжив чинність санкцій проти двох російських банків.
У ЄС схвалили новий пакет санкцій проти громадян Росії, Китаю і низки інших країн через порушення прав людини.