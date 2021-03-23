Зеленський підписав нові санкції проти російських силовиків та ЗМІ

ukru
21:00 • 30898 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 67155 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 56489 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100276 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 65904 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97031 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116506 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144693 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184183 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312015 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103814 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101720 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105111 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100965 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 95950 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59741 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312015 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246081 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339746 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333189 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64198 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110105 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110891 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107851 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121288 перегляди
Актуальне
Зеленський підписав нові санкції проти російських силовиків та ЗМІ

Зеленський підписав нові санкції проти російських силовиків та ЗМІ

Київ • УНН

 • 17039 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) щодо персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти громадян Росії та російських компаній, а також трьох французьких депутатів Європарламенту. Про це пише УНН з посиланням на сайт ОП.

Деталі

Відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції” Рада національної безпеки і оборони України вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти громадян Росії строком на три роки.

Під санкції потрапили:

Горовий Олександр — перший заступник міністра внутрішніх справ Росії;
Казакова Валентина — начальник Головного управління МВС РФ з питань міграції;
Адзинов Кирило — начальник управління організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції МВС РФ;
Левченко Олег — начальник управління з питань міграції Головного управління МВС Російської Федерації по Ростовській області;
Гур’янова Анна — начальник відділу Управління Федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в місті Новошахтинськ;
Хлистів Володимир — начальник відділу з питань міграції Відділу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по Неклиновского району Ростовської області;
Агарков Олег — начальник Головного управління МВС Росії по Ростовській області;
Башкін Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Вуколов Всеволод — заступник міністра праці та соціального захисту Російської Федерації (раніше — керівник Федеральної служби Російської Федерації з праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики);
Зубів Ігор — статс-секретар — заступник Міністра внутрішніх справ Російської Федерації, державний радник Російської Федерації 1 класу;
Карлін Олександр — заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Меньщиков Владислав Володимирович — керівник 1-ї Служби (Служби контррозвідки) Федеральної служби безпеки Російської Федерації, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики;
Людмила Нарусова — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Рукавишникова Ірина Валеріївна — перший заступник голови Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;
Цепкин Олег — член Комітету Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва;

Серед них є троє громадян Франції:

Лакапель Жан-Лін — депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи “Ідентичність і демократія”;
Олів’є Філіп — депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи “Ідентичність і демократія”;
Віржіні Жорон — депутат Європейського парламенту, представник вкрай-правової політичної групи “Ідентичність і демократія”.

Також під санкції строком на три роки потрапили російські компанії: інтернет-видання “ТАСС”, “Інтернет-преса”, “ТВ-Новини”, міжнародне ІА “Росія сьогодні”, “Лента”, “Газета.ру” та інші.

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеленський увів дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яким продовжив чинність санкцій проти двох російських банків.

У ЄС схвалили новий пакет санкцій проти громадян Росії, Китаю і низки інших країн через порушення прав людини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79