Президент ввів в дію рішення РНБО про продовження санкцій проти двох російських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яким продовжив чинність санкцій проти двох російських банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст Указу глави держави.
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Президент ввів рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” проти російських банків — “Сбербанк” та “Промінвестбанк”.
Санкції продовжено на три роки проти акціонерного товариства “Сбербанк” і публічного акціонерного товариства “Промінвестбанк”.
Відповідно до указу, Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших санкцій, передбачених цим рішенням.
Нагадаємо
У 2017 році Україна запровадила санкції проти п’яти “дочок” російських банків. Тоді під санкції потрапили “Сбербанк Росії”, “Промінвестбанк”, “ВіЕс Банк”, “ВТБ Банк”, “БМ Банк”.
Відповідно до санкційного рішення, фінустановам було заборонено виведення капіталу за межі України на користь пов’язаних осіб.
У 2019 році санкції проти “Сбербанку” та “Промінвестбанку” були продовженні — фактично лише вони залишилися на ринку. 11 березня 2021 року РНБО ухвалило рішення про продовження санкцій.