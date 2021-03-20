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21:00 • 37556 просмотра

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20:50 • 54303 просмотра

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Президент ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против двух российских банков

Президент ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против двух российских банков

Киев  •  УНН

 • 23967 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продлил действие санкций против двух российских банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст Указа главы государства.

Детали

Президент ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против российских банков - "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

Санкции продлен на три года против акционерного общества "Сбербанк" и публичного акционерного общества "Проминвестбанк".

Согласно указу, Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других санкций, предусмотренных настоящим решением.

Напомним

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти "дочек" российских банков. Тогда под санкции попали "Сбербанк России", "Проминвестбанк", "Виесте Банк", "ВТБ Банк", "БМ Банк".

Согласно санкционного решения, банкам было запрещено выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных лиц.

В 2019 году санкции против "Сбербанка" и "Проминвестбанка" были продолжении - фактически только они остались на рынке. 11 марта 2021 СНБО приняло решение о продлении санкций.

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