Зеленский подписал новые санкции против российских силовиков и СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по персональным специальным экономическим и другим ограничительным санкциям против граждан России и российских компаний, а также трех французских депутатов Европарламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.
Детали
В соответствии со статьей 5 Закона Украины “О санкциях” Совет национальной безопасности и обороны Украины решил применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) против граждан России сроком на три года.
Под санкции попали:
Горовой Александр — первый заместитель министра внутренних дел России;
Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;
Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;
Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;
Гурьянова Анна — начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;
Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;
Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;
Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее — руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике)
Зубов Игорь — статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;
Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Меньщиков Владислав Владимирович — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;
Людмила Нарусова — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Рукавишникова Ирина Валерьевна — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Среди них есть трое граждан Франции:
Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы “Идентичность и демократия”;
Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы “Идентичность и демократия”;
Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы “Идентичность и демократия”.
Также под санкции сроком на три года попали российские компании: интернет-издание “ТАСС”, “Интернет-пресса”, “ТВ-Новости”, международное ИА “Россия сегодня”, “Лента”, “Газета.ру” и другие.
Напомним
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел действие решение Совета национальной безопасности и обороны , которым продлил действие санкций против двух российских банков.
В ЕС одобрили новый пакет санкций против граждан России, Китая и ряда других стран из-за нарушения прав человека.