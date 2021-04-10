Зеленський підбив підсумки свого візиту до Туреччини та зустрічі з Ердоганом

Цитата
“Добре мати надійного сусіда, навіть якщо наш спільний кордон — ціле море. Туреччина стрімко рухається вперед і мотивує розвиватися та використовувати всі можливості для комфортного життя людей.
Сьогодні (10 квітня. — ред.) українська делегація прибула до Стамбула. Я мав приємність віч-на-віч спілкуватися з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом дві години замість запланованої однієї. Пишаюся, що ми називаємо один одного другом”, — написав президент.
Зеленський нагадав про слова Ердогана щодо підтримки Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України та її готовність долучитися до Кримської платформи. “Це важливий сигнал, що дії Росії — виклик і для країн Чорноморського регіону”, — підкреслив президент.
“Анкара зацікавлена у сильній незалежній Україні в межах кордонів, що визнані у світі. Співпраця наших країн з точкової впевнено переросла в масштабну. Результати та перспективи спільної роботи ми обговорили на 9-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.
Нинішні результати економічної співпраці — не межа наших планів. Є всі можливості товарообіг в обсязі 5 мільярдів доларів збільшити вдвічі. Цьому зможе сприяти підписання Угоди про вільну торгівлю. У фокусі спільних інтересів — перспективи співпраці в енергетичному та оборонному секторах”, — повідомив Зеленський.
Деталі
Окремо президент України відзначив гуманітарний проект з будівництва 500 квартир для кримських татар у кількох українських містах. “Про це ми домовлялися раніше — і от нарешті цьогоріч почнеться будівництво”, — написав Зеленський.
“Наші партнери долучаються до втілення багатьох інфраструктурних проектів в Україні. Дороги в Туреччині вважаю одними з найкращих у світі. Тож турецький досвід додає українському „Великому будівництву“ швидкості та якості. Ми запрошуємо інвестувати і в розвиток аеропортів. Як морська країна, Туреччина може взяти участь у концесії українських портів.
І, звісно ж, Туреччина залишається одним з улюблених туристичних маршрутів українців. Торік, попри труднощі з пересуванням, турецькі курорти відвідали майже мільйон наших громадян.
І наостанок скажу: можливості для поглиблення українсько-турецької співпраці — широкі, бажання їх втілити — рішуче та взаємне”, — резюмував президент України.
Що було раніше
10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини.
Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.
Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану “внутрішньоукраїнську кризу”, повідомили в прес-центрі Кремля.
Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.