Зеленський підбив підсумки свого візиту до Туреччини та зустрічі з Ердоганом

Що було раніше

10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини.

Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану “внутрішньоукраїнську кризу”, повідомили в прес-центрі Кремля.

Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.