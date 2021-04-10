Україна і Туреччина підписали угоду про будівництво 500 квартир для кримських татар

Цитата
“Безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у місті Миколаєві — 200 квартир, у місті Херсоні — 200 квартир і в місті Києві — 100 квартир”, — повідомили в ОПУ.
Деталі
За повідомленням, Резніков і Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Туреччини про співробітництво у сфері будівництва житла для кримських татар та пільгових категорій громадян України.
Йдеться про будівництво житла в тому числі для кримських татар, які змушені були залишити Крим через російську окупацію.
Про плани допомогти Україні в будівництві пільгового житла Ердоган повідомляв під час візиту до Києва у лютому 2020 року.
Що було раніше
10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини.
Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.
Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану “внутрішньоукраїнську кризу”, повідомили в прес-центрі Кремля.
Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.