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Україна і Туреччина підписали угоду про будівництво 500 квартир для кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали угоду, яка передбачає допомогу турецької сторони в будівництві житла для представників кримськотатарського народу та пільговиків. Про це повідомляє Офіс президента за підсумками візиту української делегації до Туреччини 10 квітня, передає УНН.

Цитата

“Безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у місті Миколаєві — 200 квартир, у місті Херсоні — 200 квартир і в місті Києві — 100 квартир”, — повідомили в ОПУ.

Деталі

За повідомленням, Резніков і Курум підписали Рамкову угоду між урядом України та урядом Туреччини про співробітництво у сфері будівництва житла для кримських татар та пільгових категорій громадян України.

Йдеться про будівництво житла в тому числі для кримських татар, які змушені були залишити Крим через російську окупацію.

Про плани допомогти Україні в будівництві пільгового житла Ердоган повідомляв під час візиту до Києва у лютому 2020 року.

Що було раніше

10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини.

Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану “внутрішньоукраїнську кризу”, повідомили в прес-центрі Кремля.

Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.

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