Украина и Турция подписали соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар

Цитата
“Безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве — 200 квартир, в городе Херсоне — 200 квартир и в городе Киеве — 100 квартир”, — сообщили в ОПУ.
Детали
По сообщению, Резников и Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере строительства жилья для крымских татар и льготных категорий граждан Украины.
Речь идет о строительстве жилья в том числе для крымских татар, которые вынуждены были покинуть Крым через российскую оккупацию.
О планах помочь Украине в строительстве льготного жилья Эрдоган сообщал во время визита в Киев в феврале 2020 года.
Что было раньше
10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию.
Главными темами визита стали сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.
Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил ему свои взгляды, среди других тем, на так называемый “внутриукраинский кризис”, сообщили в пресс-центре Кремля.
Этой формулировкой российская пропаганда называет агрессию РФ против Украины на оккупированной части Донбасса и пытается показать, что Москва не производит эту агрессию.