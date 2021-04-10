Украина и Турция подписали соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар

Цитата

“Безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве — 200 квартир, в городе Херсоне — 200 квартир и в городе Киеве — 100 квартир”, — сообщили в ОПУ.

Детали

По сообщению, Резников и Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере строительства жилья для крымских татар и льготных категорий граждан Украины.

Речь идет о строительстве жилья в том числе для крымских татар, которые вынуждены были покинуть Крым через российскую оккупацию.

О планах помочь Украине в строительстве льготного жилья Эрдоган сообщал во время визита в Киев в феврале 2020 года.