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Украина и Турция подписали соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар

Украина и Турция подписали соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар

Киев  •  УНН

 • 19275 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали соглашение, предусматривающее помощь турецкой стороны в строительстве жилья для представителей крымскотатарского народа и льготников. Об этом сообщает Офис президента по итогам визита украинской делегации в Турцию 10 апреля, передает УНН.

Цитата

“Безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве — 200 квартир, в городе Херсоне — 200 квартир и в городе Киеве — 100 квартир”, — сообщили в ОПУ.

Детали

По сообщению, Резников и Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере строительства жилья для крымских татар и льготных категорий граждан Украины.

Речь идет о строительстве жилья в том числе для крымских татар, которые вынуждены были покинуть Крым через российскую оккупацию.

О планах помочь Украине в строительстве льготного жилья Эрдоган сообщал во время визита в Киев в феврале 2020 года.

Что было раньше

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию.

Главными темами визита стали сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.

Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил ему свои взгляды, среди других тем, на так называемый “внутриукраинский кризис”, сообщили в пресс-центре Кремля.

Этой формулировкой российская пропаганда называет агрессию РФ против Украины на оккупированной части Донбасса и пытается показать, что Москва не производит эту агрессию.

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