У Туреччині розпочалась зустріч Зеленського та Ердогана віч-на-віч
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі зустрівся з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Про це повідомляє пресслужба турецького лідера, передає УНН.
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“Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у палаці Хубер Кьошк зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським”, — йдеться в повідомленні пресслужба.
Деталі
За інформацією Офісу Президента, після прильоту до Стамбула разом з першою леді Оленою Зеленською Глава Української держави прибув до резиденції Президента Турецької Республіки – палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган.
Президенти України й Туреччини привітали один одного та пройшли до місця проведення зустрічі віч-на-віч.
Членів офіційної делегації України зустрів міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу.
Що було раніше
10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини.
Головними темами візиту стануть співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.
Очікується, що під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
Доповнення
Напередодні президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердонаном виклав йому свої погляди, серед інших тем, на так звану "внутрішньоукраїнську кризу", повідомили в прес-центрі Кремля.
Цим формулюванням російська пропаганда називає агресію РФ проти України на окупованій частині Донбасу і намагається показати те, що Москва не здійснює цю агресію.