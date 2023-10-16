Зеленський обговорив з президентом Фінляндії ситуацію на полі бою в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Презиент Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні, передає УНН.
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«Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації Формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку. Розповів про цьогорічне продовження ініціативи Grain From Ukraine. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні», - повідомив Зеленський у Telegram.
Доповнення
Фінляндія анонсувала 19-й пакет військової допомоги для України. Фіни планують передати українцям озброєння та іншого обладнання ще на 95 мільйонів євро.