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Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию на поле боя в Украине

Киев • УНН

 • 314836 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистьо вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине, передает УНН.

Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию на поле боя в Украине

Цитата

«Провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Поблагодарил за уже 19-й пакет оборонной помощи от Финляндии и действенное участие в реализации Формулы мира, в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности. Рассказал о нынешнем продолжении инициативы Grain From Ukraine. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине», - сообщил Зеленский в Telegram.

Дополнение

Финляндия анонсировала 19-й пакет военной помощи для Украины. Финны планируют передать украинцам вооружение и другое оборудование еще на 95 миллионов евро.

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