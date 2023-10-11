Фінляндія анонсувала черговий пакет військової допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Фінляндія анонсувала 19-й пакет військової допомоги для України. Фіни планують передати українцям озброєння та іншого обладнання ще на 95 мільйонів євро. Про це йдеться у пресрелізі опублікованому на сайті Міністерства оборони Фінляндії, передає УНН.
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“Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив це питання 11 жовтня 2023 року за поданням Уряду. Це буде 19-й пакет військової техніки для України. Заміна оборонного обладнання, яке міститься в цьому пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно 95 мільйонів євро,” — зазначили в міністерстві оборони.
Деталі
З міркувань безпеки, озброєння, яке Фінляндія збирається передати українським захисникам, а також спосіб її доставки та строки офіційно не називають.
Однак, у відомстві зазначили, що під час формування чергового пакету допомоги українцям вони врахували, як потреби самої держави України, так і ресурси, що нині необхідні Силам оборони.
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У міністерстві оборони Фінляндії наголосили, що результат війни в Україні визначатиме подальший порядок безпеки у Європі загалом, та у Фінляндії, зокрема. Відтак, Фінляндія та інші союзники допомогатимуть українцям, та підтримуватимуть Україну й надалі.
За даними міністр оборони Антті Хаккянен загальна вартість комплектів оборонної техніки, що Фінляндія вже передала Україні, становить 1,4 млрд євро.