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Финляндия анонсировала очередной пакет военной помощи для Украины

Финляндия анонсировала очередной пакет военной помощи для Украины

Киев • УНН

 • 462274 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Финляндия анонсировала 19-й пакет военной помощи для Украины.Фины планируют передать украинцам вооружение и другое оборудование ещё на 95 миллионов евро. Об этом говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте Министерства обороны Финляндии, передает УНН.

Цитата

“Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял этот вопрос 11 октября 2023 года по представлению правительства. Это будет 19-й пакет военной техники для Украины. Замена оборонного оборудования, содержащегося в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 95 миллионов евро,” — отметили в Министерстве обороны.

Детали

По соображениям безопасности, вооружение, которое Финляндия собирается передать украинским защитникам, а также способ ее доставки и сроки официально не называют.

Однако, в ведомстве отметили, что во время формирования очередного пакета помощи украинцам они учли, как потребности самого государства Украины, так и ресурсы, которые сейчас необходимы Силам обороны.

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В Министерстве обороны Финляндии подчеркнули, что исход войны в Украине будет определять дальнейший порядок безопасности в Европе в целом, и в Финляндии, в частности. Следовательно, Финляндия и другие союзники будут помогать украинцам, и поддерживать Украину и в дальнейшем.

По данным министр обороны Антти Хаккянен общая стоимость комплектов оборонной техники, которые Финляндия уже передала Украине, составляет 1,4 млрд евро.

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