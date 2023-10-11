Финляндия анонсировала очередной пакет военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Финляндия анонсировала 19-й пакет военной помощи для Украины.Фины планируют передать украинцам вооружение и другое оборудование ещё на 95 миллионов евро. Об этом говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте Министерства обороны Финляндии, передает УНН.
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“Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял этот вопрос 11 октября 2023 года по представлению правительства. Это будет 19-й пакет военной техники для Украины. Замена оборонного оборудования, содержащегося в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 95 миллионов евро,” — отметили в Министерстве обороны.
Детали
По соображениям безопасности, вооружение, которое Финляндия собирается передать украинским защитникам, а также способ ее доставки и сроки официально не называют.
Однако, в ведомстве отметили, что во время формирования очередного пакета помощи украинцам они учли, как потребности самого государства Украины, так и ресурсы, которые сейчас необходимы Силам обороны.
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В Министерстве обороны Финляндии подчеркнули, что исход войны в Украине будет определять дальнейший порядок безопасности в Европе в целом, и в Финляндии, в частности. Следовательно, Финляндия и другие союзники будут помогать украинцам, и поддерживать Украину и в дальнейшем.
По данным министр обороны Антти Хаккянен общая стоимость комплектов оборонной техники, которые Финляндия уже передала Украине, составляет 1,4 млрд евро.