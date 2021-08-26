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Зеленський обговорив з Еміром Катару співпрацю для евакуації українців з Афганістану

Зеленський обговорив з Еміром Катару співпрацю для евакуації українців з Афганістану

Київ • УНН

 • 24911 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Говорили про налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України з території Афганістану, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Цитата

"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Лідери також розглянули питання залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств у аграрній і промисловій сферах та нарощення військово-технічного співробітництва.

“Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки”, — зазначив Володимир Зеленський і запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.

Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності та наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення Президента відвідати Україну з офіційним візитом.

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Додамо

24 серпня МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.

Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.

Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.

Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.

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