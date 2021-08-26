Зеленський обговорив з Еміром Катару співпрацю для евакуації українців з Афганістану

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"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану", - йдеться у повідомленні.

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Лідери також розглянули питання залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств у аграрній і промисловій сферах та нарощення військово-технічного співробітництва.

“Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки”, — зазначив Володимир Зеленський і запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.

Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності та наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення Президента відвідати Україну з офіційним візитом.

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24 серпня МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.



Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.



Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.



Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.



Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.