Зеленский обсудил с Эмиром Катара сотрудничество для эвакуации украинцев из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Говорили о налаживании действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины с территории Афганистана, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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"Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана", - говорится в сообщении.
Детали
Лидеры также рассмотрели вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Украины, в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества.
"Рассматриваю Катар как одного из главных партнеров в регионе Залива", - отметил Владимир Зеленский и предложил активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов.
Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, а также принял приглашение Президента посетить Украину с официальным визитом.
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Добавим
24 августа МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.
Так, 23 августа в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.
На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту “Борисполь” было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 их детей.
Другой украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находились 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.
Первый украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.
Как сообщал УНН, 65 граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала, подали заявления о получении статуса беженца в стране.