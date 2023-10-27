Зеленський обговорив із прем'єром Британії посилення ППО та роботу "зернового коридору" "попри всі загрози"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, сторони обговорили посилення ППО України та функціонування «зернового коридору», повідомили у п'ятницю в Офісі Президента, пише УНН.
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Президент України й Прем'єр-міністр Великої Британії, як вказано, "обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами".
Президент також висловив подякував за "всю своєчасну й різнобічну допомогу" від Сполученого Королівства, зокрема, за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.
Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті.
«росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду», – розповів Зеленський.
Зеленський поінформував Сунака і про ситуацію в Чорному морі й про дії росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства, зазначили в ОП.
За словами Глави держави, "попри всі загрози «зерновий коридор» продовжить функціонувати", вказали в ОП. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.
Глава держави подякував голові британського уряду за потужні слова підтримки України, які прозвучали в британському парламенті 23 жовтня. Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.
Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході й погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.
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