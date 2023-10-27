Зеленский обсудил с премьером Британии усиление ПВО и работу "зернового коридора" "несмотря на все угрозы"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 4258 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 56586 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 35538 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 58857 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 179029 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 66704 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 117260 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166650 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154636 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155253 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 77528 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 81053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 76064 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 107765 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 42027 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 56568 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 108916 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 179009 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 257947 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 309887 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 8354 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 42850 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 52304 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 50988 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63687 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Зеленский обсудил с премьером Британии усиление ПВО и работу "зернового коридора" "несмотря на все угрозы"

Киев • УНН

 • 85556 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, стороны обсудили усиление ПВО Украины и функционирование «зернового коридора», сообщили в пятницу в Офисе Президента, пишет УНН.

Зеленский обсудил с премьером Британии усиление ПВО и работу "зернового коридора" "несмотря на все угрозы"

Детали

Президент Украины и Премьер-министр Великобритании, как указано, "обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности по усилению украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами".

Президент также поблагодарил за "всю своевременную и разностороннюю помощь" от Соединенного Королевства, в частности, за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте.

«россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду», – рассказал Зеленский.

Зеленский проинформировал Сунака и о ситуации в Черном море и о действиях россии, которые создают опасность для гражданского судоходства, отметили в ОП.

По словам Главы государства, "несмотря на все угрозы «зерновой коридор» продолжит функционировать", указали в ОП. Собеседники обсудили дальнейшую работу над внедрением страхования гражданских судов.

Глава государства поблагодарил главу британского правительства за мощные слова поддержки Украины, которые прозвучали в британском парламенте 23 октября. Стороны также скоординировали позиции относительно сотрудничества на международных площадках и сохранения международной поддержки Украины.

Лидеры также поделились оценками ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что прекращение эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Ранее 

Руководитель ОП Ермак по телефону поговорил с советником премьера Британии по вопросам нацбезопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23