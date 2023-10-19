Єрмак телефоном поговорив з радником прем’єра Британії з питань нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу та подякував Великій Британії за незмінну підтримку України, зокрема військову. Про це Єрмак написав у своєму телеграмі, передає УНН.
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Під час розмови посадовці обговорили поточну ситуацію на фронті й важливість посилення захисту української енергетичної інфраструктури напередодні зими.
Також відбувся обмін думками щодо зміцнення безпеки в Чорному морі проти російських терористичних атак.
Обоє політиків зосередили увагу на питанні імплементації Української формули миру та підготовці до проведення найближчим часом третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав.
Також Єрмак запросив Тімоті Барроу особисто взяти участь у цьому заході.
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