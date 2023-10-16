Єрмак і глава МЗС Мальти обговорили поглиблення взаємодії України з Глобальним Півднем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак по телефону обговорив з міністром закордонних справ Республіки Мальта Ієном Боргом потребу створення ефективної платформи для поглиблення діалогу України з державами Глобального Півдня. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.
Деталі
Керівник ОП поінформував міністра про поточну безпекову ситуацію та підготовку України до зимового періоду, зокрема про необхідність посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від російських атак.
Також Єрмак повідомив про підготовку до проведення найближчим часом третьої зустрічі щодо імплементації української Формули миру й організації Глобального саміту миру, яка відбудеться на рівні радників із національної безпеки та дипломатичних радників.
Єрмак відзначив участь глави дипломатичного представництва Мальти в регулярних тематичних зустрічах на рівні послів, присвячених окремим пунктам Формули.
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Під час розмови він також обговорив із Ієном Боргом важливість співпраці в контексті розширення кола країн, які підтримують Формулу миру, шляхом залучення держав Глобального Півдня.
Цитата
«Мальта як непостійний член Ради Безпеки ООН зосереджується на тих питаннях, які є складовою Формули миру: безпеці, стійкості та солідарності. Нам також необхідно розробити ефективну платформу для поглиблення діалогу з країнами Глобального Півдня, і роль Мальти дуже важлива для нас», – наголосив Єрмак.
Доповнення
Сторони домовилися продовжити діалог і посилити координацію з порушених під час розмови питань.