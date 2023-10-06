Андрій Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Індії

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За інформацією, Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію, зокрема про чергові терористичні акти Росії, які призвели до загибелі значної кількості цивільних громадян України.

Керівник Офісу Глави держави повідомив про підготовку до проведення найближчим часом третьої зустрічі на рівні радників з національної безпеки, яка стосуватиметься імплементації Української формули миру та організації Глобального саміту миру.

Він зазначив, що українська сторона провела вже дев’ять тематичних зустрічей на рівні послів, присвячених окремим пунктам Формули миру, і з кожним разом розширює коло учасників, зокрема, залучаючи країни Глобального Півдня.

Співрозмовники також обговорили важливість інтенсифікації контактів на рівні міністрів оборони двох країн.

Керівник Офісу Президента України й радник Прем’єр-міністра Індії домовилися продовжувати діалог і координувати позиції стосовно важливих питань міжнародного порядку денного.

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