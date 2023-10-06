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Андрей Ермак провел разговор с советником премьер-министра Индии

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. По поручению президента Зеленского руководитель его офиса Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом. Об этом сообщили в ОП, передает УНН.

Детали

По информации, Андрей Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации безопасности, в частности об очередных террористических актах России, которые привели к гибели значительного количества гражданских граждан Украины.

Руководитель офиса главы государства сообщил о подготовке к проведению в ближайшее время третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности, которая будет касаться имплементации украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира.

Он отметил, что украинская сторона провела уже девять тематических встреч на уровне послов, посвященных отдельным пунктам Формулы мира, и с каждым разом расширяет круг участников, в частности, привлекая страны Глобального Юга.

Собеседники также обсудили важность интенсификации контактов на уровне министров обороны двух стран.

Руководитель Офиса Президента Украины и советник премьер-министра Индии договорились продолжать диалог и координировать позиции по важным вопросам международной повестки дня.

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