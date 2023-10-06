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Єрмак зустрівся з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором

Єрмак зустрівся з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з експослом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом з питань Європи та Росії в Інституті миру США Вільямом Тейлором та експертами цього Інституту. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.

Деталі

Андрій Єрмак відзначив важливість нещодавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де відбулося багато важливих зустрічей.

За його словами, наша країна надзвичайно цінує непохитну підтримку з боку Президента США Джозефа Байдена та його адміністрації, двопартійну підтримку в Конгресі Сполучених Штатів і велику підтримку з боку американського суспільства.

Андрій Єрмак також наголосив на необхідності продовження комунікації з американськими політиками, особами, які формують суспільну думку, та громадянами щодо важливості підтримки України з боку США в протистоянні повномасштабній агресії РФ.

Крім того, керівник Офісу Глави держави відзначив важливість єдності Сполучених Штатів Америки та Європи в підтримці України, на чому акцентував Володимир Зеленський під час участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в четвер.

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Андрій Єрмак поінформував делегацію Інституту миру США про роботу над реалізацією Української формули миру, відповідні зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, присвячені кожному з десяти пунктів Формули, та про підготовку наступної зустрічі дипломатичних радників щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для нашої країни.

Цитата

«Хочу наголосити, що ми не плануємо зупинятися в боротьбі за звільнення своїх територій і йдемо вперед попри всі виклики. І наша перемога буде спільною перемогою свободи та демократії», – зазначив керівник Офісу президента.

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