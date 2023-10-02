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Єрмак обговорив спільне виробництво зброї для України із радником Президента США

Єрмак обговорив спільне виробництво зброї для України із радником Президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак поспілкувався із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном щодо нагальних потреб українських військових. Зокрема, у розмові підняли й питання спільного виробництва озброєння, як частини військової допомоги Сполучених Штатів для України. Про перебіг розмови Андрій Єрмак повідомив у своєму телеграм каналі, пише УНН.

Цитата

“Обговорили нагальні потреби сил оборони України. Підбили підсумки нещодавнього успішного візиту Президента Володимира Зеленського до США. Зокрема, було обговорено спільне виробництво озброєнь як частину поточних зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на допомогу Україні у зміцненні її Збройних Сил у довгостроковій перспективі”, — зазначив Єрмак.

Деталі

У ході телефонної розмови український глава Офісу Президента розповів своєму американському колезі про події на фронті, а також про нещодавні російські повітряні атаки з використанням іранських безпілотників на об’єкти української інфраструктури.

У розмові вони також обговорили перебіг першого Міжнародного форуму оборонних індустрій, який відбувся минулого тижня в Києві, та підбили підсумки по ньому.

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На завершення розмови Єрмак висловив подяку Президенту США Джозефу Байдену та Конгресу Сполучених Штатів за незмінну підтримку України, а також усім американцям, які підтримують українців і наших захисників у протистоянні несправедливій агресії та авторитаризму рф.

Нагадаємо

Наприкінці вересня, у Києві вперше відбувся Міжнародний форум оборонних індустрій. Під час нього було створено Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до його базової декларації.

Окрім створення Альянсу українська сторона уклала ще й низку важливих угод. За підсумками форуму того ж дня було підписано 20 документів з іноземними партнерами. Ідеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів.

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