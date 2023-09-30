Зеленський підбив підсумки Форуму оборонних індустрій: "Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про підсумки першого в історії нашої держави Форуму оборонних індустрій. За його словами до створеного на Форумі Альянсу оборонних індустрій долучились 38 компаній, які представляють 19 країн світу, повідомляє УНН.
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“Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія”, - заявив президент.
За його словами, українські виробники сьогодні підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами. “Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці”, зазначив президент.
Загалом у Форумі оборонних індустрій узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній.
“Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись”, - зазначив президент.
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