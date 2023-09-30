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Зеленський підбив підсумки Форуму оборонних індустрій: "Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї"

Київ • УНН

 • 130388 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про підсумки першого в історії нашої держави Форуму оборонних індустрій. За його словами до створеного на Форумі Альянсу оборонних індустрій долучились 38 компаній, які представляють 19 країн світу, повідомляє УНН.

Цитата

“Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія”, - заявив президент.

За його словами, українські виробники сьогодні підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами. “Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці”, зазначив президент.

Загалом у Форумі оборонних індустрій узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній.

“Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись”, - зазначив президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба підбив підсумки: Форум оборонних індустрій відкрив нову еру в розвитку української "оборонки"

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