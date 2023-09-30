Кулеба підбив підсумки: Форум оборонних індустрій відкрив нову еру в розвитку української "оборонки"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міжнародний форум оборонних індустрій відкрив нову еру в розвитку української «оборонки». Тепер Київ не просто тягне в Україну іноземну зброю, а інтегрує український ОПК в натівську оборонну промисловість. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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«На початку цього року ми в МЗС дійшли висновку, що для стабільності постачань зброї Силам оборони України нам потрібна якісно нова робота світової оборонної індустрії. Тоді я прийшов з цією думкою до Президента і запропонував провести захід, який обʼєднає провідні оборонні компанії світу та України для спільного виробництва, обслуговування та ремонту зброї, потрібної Україні», - написав Кулеба в Instagram.
За його словами, після цього МЗС обʼєднали сили з Мінстратегпромом і Міноборони, і закипіла робота.
«Ми командно працювали 24/7, щоб зібрати якомога більшу кількість оборонних компаній в Києві. Щоб уряди країн, які вони представляють, усіляко підтримували їхні спільні проекти з Україною, щоб НАТО і ЄС включилися в цей процес», - зазначив Кулеба.
Він заявив, що в результаті вдалося це зробити.
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«Світові виробники танків, артилерії, дронів і антидронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій. Українські державні та приватні підприємства — від розгалужених груп компаній до defense-tech стартапів. Форум оборонних індустрій DFNC1 відкрив нову еру в розвитку української «оборонки». Ми тепер не просто тягнемо в Україну іноземну зброю. Ми інтегруємо український ОПК в натівську оборонну промисловість», - розповів Кулеба.
За його словами, тепер «ми засновуємо взаємовигідні партнерства та залучаємо передові технології, щоб самим виробляти найпотужнішу зброю у необхідній кількості».
«Щоб сьогодні на фронті у солдата було все, що йому потрібно для захисту себе і знищення ворога. Щоб після перемоги зброя, створена Україною спільно з партнерами, була найбільш конкурентноздатною у світі», - зазначив міністр.
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