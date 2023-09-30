Кулеба підбив підсумки: Форум оборонних індустрій відкрив нову еру в розвитку української "оборонки"

ukru
29 березня, 17:57 • 184704 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 234983 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 206763 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 243624 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 214454 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 172940 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 171904 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 154972 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 458360 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173941 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7 м/с
56 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 112357 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 129756 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 47793 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 79091 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 59610 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 311526 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 458346 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 502601 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 505492 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 410158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 112355 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 235024 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 152572 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 145229 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 117787 перегляди
Актуальне
Кулеба підбив підсумки: Форум оборонних індустрій відкрив нову еру в розвитку української "оборонки"

Кулеба підбив підсумки: Форум оборонних індустрій відкрив нову еру в розвитку української "оборонки"

Київ • УНН

 • 298903 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міжнародний форум оборонних індустрій відкрив нову еру в розвитку української «оборонки». Тепер Київ не просто тягне в Україну іноземну зброю, а інтегрує український ОПК в натівську оборонну промисловість. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

«На початку цього року ми в МЗС дійшли висновку, що для стабільності постачань зброї Силам оборони України нам потрібна якісно нова робота світової оборонної індустрії. Тоді я прийшов з цією думкою до Президента і запропонував провести захід, який обʼєднає провідні оборонні компанії світу та України для спільного виробництва, обслуговування та ремонту зброї, потрібної Україні», - написав Кулеба в Instagram.

За його словами, після цього МЗС обʼєднали сили з Мінстратегпромом і Міноборони, і закипіла робота.

«Ми командно працювали 24/7, щоб зібрати якомога більшу кількість оборонних компаній в Києві. Щоб уряди країн, які вони представляють, усіляко підтримували їхні спільні проекти з Україною, щоб НАТО і ЄС включилися в цей процес», - зазначив Кулеба.

Він заявив, що в результаті вдалося це зробити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 38 компаній з 19 країн

«Світові виробники танків, артилерії, дронів і антидронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій. Українські державні та приватні підприємства — від розгалужених груп компаній до defense-tech стартапів. Форум оборонних індустрій DFNC1 відкрив нову еру в розвитку української «оборонки». Ми тепер не просто тягнемо в Україну іноземну зброю. Ми інтегруємо український ОПК в натівську оборонну промисловість», - розповів Кулеба.

За його словами, тепер «ми засновуємо взаємовигідні партнерства та залучаємо передові технології, щоб самим виробляти найпотужнішу зброю у необхідній кількості».

«Щоб сьогодні на фронті у солдата було все, що йому потрібно для захисту себе і знищення ворога. Щоб після перемоги зброя, створена Україною спільно з партнерами, була найбільш конкурентноздатною у світі», - зазначив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Форум оборонних індустрій: українські компанії підписали 20 угод та меморандумів з іноземними партнерами

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,832.90