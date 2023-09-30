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Кулеба подвел итоги: Форум оборонных индустрий открыл новую эру в развитии украинской "оборонки"

Киев • УНН

 • 298896 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Международный форум оборонных индустрий открыл новую эру в развитии украинской «оборонки». Теперь Киев не просто тянет в Украину иностранное оружие, а интегрирует украинский ОПК в натовскую оборонную промышленность. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

«В начале этого года мы в МИД пришли к выводу, что для стабильности поставок оружия Силам обороны Украины нам нужна качественно новая работа мировой оборонной индустрии. Тогда я пришел с этой мыслью к Президенту и предложил провести мероприятие, которое объединит ведущие оборонные компании мира и Украины для совместного производства, обслуживания и ремонта оружия, необходимого Украине», - написал Кулеба в Instagram.

По его словам, после этого МИД объединили силы с Минстратегпромом и Минобороны, и закипела работа.

«Мы командно работали 24/7, чтобы собрать как можно большее количество оборонных компаний в Киеве. Чтобы правительства стран, которые они представляют, всячески поддерживали их совместные проекты с Украиной, чтобы НАТО и ЕС включились в этот процесс», - отметил Кулеба.

Он заявил, что в результате удалось это сделать.

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«Мировые производители танков, артиллерии, дронов и антидронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий. Украинские государственные и частные предприятия — от разветвленных групп компаний до defense-tech стартапов. Форум оборонных индустрий DFNC1 открыл новую эру в развитии украинской «оборонки». Мы теперь не просто тащим в Украину иностранное оружие. Мы интегрируем украинский ОПК в натовскую оборонную промышленность», - рассказал Кулеба.

По его словам, теперь «мы основываем взаимовыгодные партнерства и привлекаем передовые технологии, чтобы самим производить мощнейшее оружие в необходимом количестве».

«Чтобы сегодня на фронте у солдата было все, что ему нужно для защиты себя и уничтожения врага. Чтобы после победы оружие, созданное Украиной совместно с партнерами, была наиболее конкурентоспособным в мире», - отметил министр.

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