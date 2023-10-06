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Ермак встретился с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с экс-послом Соединенных Штатов Америки в Украине, вице-президентом по вопросам Европы и России в Институте мира США Уильямом Тейлором и экспертами этого института. Об этом сообщили в офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак отметил важность недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где состоялось много важных встреч.

По его словам, наша страна чрезвычайно ценит непоколебимую поддержку со стороны Президента США Джозефа Байдена и его администрации, двухпартийную поддержку в Конгрессе Соединенных Штатов и большую поддержку со стороны американского общества.

Андрей Ермак также подчеркнул необходимость продолжения коммуникации с американскими политиками, лицами, формирующими общественное мнение, и гражданами о важности поддержки Украины со стороны США в противостоянии полномасштабной агрессии РФ.

Кроме того, руководитель офиса главы государства отметил важность единства Соединенных Штатов Америки и Европы в поддержке Украины, на чем акцентировал Владимир Зеленский во время участия в III саммите Европейского политического сообщества в четверг.

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Андрей Ермак проинформировал делегацию Института мира США о работе над реализацией украинской формулы мира, соответствующих встречах с представителями дипломатического корпуса, посвященных каждому из десяти пунктов формулы, и о подготовке следующей встречи дипломатических советников по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для нашей страны.

Цитата

«Хочу подчеркнуть, что мы не планируем останавливаться в борьбе за освобождение своих территорий и идем вперед несмотря на все вызовы. И наша победа будет общей победой свободы и демократии», – отметил руководитель Офиса президента.

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