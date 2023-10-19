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Ермак по телефону поговорил с советником премьера Британии по вопросам нацбезопасности

Киев • УНН

 • 223929 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Руководитель офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку Украины, в частности военную. Об этом Ермак написал в своем телеграмме, передает УНН.

Ермак по телефону поговорил с советником премьера Британии по вопросам нацбезопасности

Детали

Во время разговора чиновники обсудили текущую ситуацию на фронте и важность усиления защиты украинской энергетической инфраструктуры накануне зимы.

Также состоялся обмен мнениями по укреплению безопасности в Черном море против российских террористических атак.

Оба политика сосредоточили внимание на вопросе имплементации Украинской формулы мира и подготовке к проведению в ближайшее время третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств.

Также Ермак пригласил Тимоти Барроу лично принять участие в этом мероприятии.

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