Зеленський: найголовніший програш для України в Мінську - це кордон
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна і Росія не дійшли згоди у питанні щодо повернення контролю над українським кордоном. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі, передає кореспондент УНН.
"Є пару ідей. Я почав їх обговорювати. Більш детальніше - я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається виключно питанням поетапного контролю українського кордону. Я хотів би, я запропонував, щоб цей етап повинен закінчитись до виборів. У Президента РФ позиція з Мінськом і в Мінську узгоджено, я вважаю, нажаль - я гадаю, нажаль це найскладніша ситуація і найголовніший наш програш для України в Мінську - це кордон, те що було підписано", - сказав Президент.
Водночас, з його слів, "є різні аргументи".
"Я не бачу проблеми у формулі Штайнмайєра і її не було в Мінську. Компроміс за компроміс, мені здається так правильно. У нього інше бачення. Ми обговорили, і, мені здається, в офіційному комюніке ми найшли більш-менш абстрактне формулювання, але воно про це", - додав Зеленський.
Нагадаємо, існуючий закон "про особливий статус Донбасу" буде продовжено на рік. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі.
Раніше Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.