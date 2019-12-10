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Зеленський: найголовніший програш для України в Мінську - це кордон

Зеленський: найголовніший програш для України в Мінську - це кордон

Київ • УНН

 • 10176 перегляди

ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна і Росія не дійшли згоди у питанні щодо повернення контролю над українським кордоном. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі, передає кореспондент УНН.

"Є пару ідей. Я почав їх обговорювати. Більш детальніше - я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається виключно питанням поетапного контролю українського кордону. Я хотів би, я запропонував, щоб цей етап повинен закінчитись до виборів. У Президента РФ позиція з Мінськом і в Мінську узгоджено, я вважаю, нажаль - я гадаю, нажаль це найскладніша ситуація і найголовніший наш програш для України в Мінську - це кордон, те що було підписано", - сказав Президент.

Водночас, з його слів, "є різні аргументи".

"Я не бачу проблеми у формулі Штайнмайєра і її не було в Мінську. Компроміс за компроміс, мені здається так правильно. У нього інше бачення. Ми обговорили, і, мені здається, в офіційному комюніке ми найшли більш-менш абстрактне формулювання, але воно про це", - додав Зеленський.

Нагадаємо, існуючий закон "про особливий статус Донбасу" буде продовжено на рік. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі.

Раніше Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.

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