Зеленский: главный проигрыш для Украины в Минске - это граница

"Есть пару идей. Я начал их обсуждать. Более подробно - я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Я хотел бы, я предложил, чтобы этот этап должен закончиться до выборов. У Президента РФ позиция по Минском и в Минске согласовано, я считаю, к сожалению - я думаю, к сожалению это самая сложная ситуация и главный наш проигрыш для Украины в Минске - это граница, то что было подписано", - сказал Президент.

В то же время, по его словам, "есть разные аргументы".

"Я не вижу проблемы в формуле Штайнмайера и ее не было в Минске. Компромисс за компромисс, мне кажется так правильно. У него другое видение. Мы обсудили, и, мне кажется, в официальном коммюнике мы нашли более-менее абстрактная формулировка, но оно об этом", - добавил Зеленский.

Напомним, существующий закон "об особом статусе Донбасса" будет продлен на год. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже.

Ранее Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.