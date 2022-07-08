Зеленський: нам судилось здолати дракона, від якого тремтіло пів світу

Цитата

"134 дні нам непросто засинати, але всі ці дні ми знаємо, для чого прокидаємося і для кого. І головне - ким. Ми українці - просто люди, добрий, мирний народ. Ми не рвалися у топи світових новин і в супергероїв такою ціною. Усе, що хотіли – просто жити, вільно, на своїй землі. Але у Бога свій план. І якщо здолати дракона, від якого тремтіло пів світу, судилося саме нам, і саме нам випало бути андердогом, якому дають 3 доби, а він б'ється п'ятий місяць — що ж, значить, ми, мабуть, не даремно… саме ми. Значить, нам - це під силу", - сказав він.

Зеленський також додав, що "той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати".

"Саме тому синьо-жовтий знову на острові. І колись він неодмінно буде на півострові, і в усіх наших окупованих містах та селах, і у кожному з них звучатиме наш гімн", - наголосив він.

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