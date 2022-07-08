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Зеленський: нам судилось здолати дракона, від якого тремтіло пів світу

Зеленський: нам судилось здолати дракона, від якого тремтіло пів світу

Київ • УНН

 • 95427 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав в Instagram хвилинний відеоролик, в якому зазначив, що українцям випало "здолати дракона, від якого тремтіло пів світу", маючи на увазі росію, передає УНН.

Цитата

"134 дні нам непросто засинати, але всі ці дні ми знаємо, для чого прокидаємося і для кого. І головне - ким. Ми українці - просто люди, добрий, мирний народ. Ми не рвалися у топи світових новин і в супергероїв такою ціною. Усе, що хотіли – просто жити, вільно, на своїй землі. Але у Бога свій план. І якщо здолати дракона, від якого тремтіло пів світу, судилося саме нам, і саме нам випало бути андердогом, якому дають 3 доби, а він б'ється п'ятий місяць — що ж, значить, ми, мабуть, не даремно… саме ми. Значить, нам - це під силу", - сказав він.

Зеленський також додав, що "той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати".

"Саме тому синьо-жовтий знову на острові. І колись він неодмінно буде на півострові, і в усіх наших окупованих містах та селах, і у кожному з них звучатиме наш гімн", - наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати

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