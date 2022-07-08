Зеленский: нам суждено было одолеть дракона, от которого дрожало полмира

Цитата

”134 дня нам непросто засыпать, но все эти дни мы знаем, для чего просыпаемся и для кого. И главное – кем. Мы украинцы – просто люди, добрый, мирный народ. Мы не рвались в топы мировых новостей и у супергероев таковой ценой. Все, что хотели – просто жить, свободно, на своей земле. Но у Бога свой план. И если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам, и именно нам выпало быть андердогом, которому дают 3 суток, а он бьется пятый месяц — что ж, значит, мы, пожалуй, не зря… именно мы. Значит, нам – это по силам", - сказал он.

Зеленский также добавил, что "тот, кто обречен ползать, не отнимет даже Змеиный у тех, кому пришлось летать".

"Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-то он непременно будет на полуострове, и во всех наших оккупированных городах и селах, и в каждом из них будет звучать наш гимн", - подчеркнул он.

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