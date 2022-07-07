Зеленський: хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні щодо операції на острові Зміїний заявив, що кожен російський капітан має бачити український прапор на острові і усвідомлювати, що нашу державу не зламати, передає УНН.
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"Хочу подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", - сказав він.
Нагадаємо
На звільненому від окупантів острові Зміїний українські військові встановили прапор України.