Зеленський: хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати

Цитата

"Хочу подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", - сказав він.

Нагадаємо

На звільненому від окупантів острові Зміїний українські військові встановили прапор України.