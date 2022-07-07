Зеленский: пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать

Цитата

"Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция. Разведка, Силы специальных операций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы. И пусть теперь каждый российский капитан – или корабля, или самолета – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", - сказал он.

Напомним

На освобожденном от оккупантов острове Змеиный украинские военные установили флаг Украины.