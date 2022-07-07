Зеленский: пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по поводу операции на острове Змеиный заявил, что каждый российский капитан должен видеть украинский флаг на острове и осознавать, что наше государство не сломать, передает УНН.
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"Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция. Разведка, Силы специальных операций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы. И пусть теперь каждый российский капитан – или корабля, или самолета – видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", - сказал он.
Напомним
На освобожденном от оккупантов острове Змеиный украинские военные установили флаг Украины.