Зеленський на День усиновлення закликав, щоб для всіх дітей в Україні знайшлася своя родина і дім
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент Зеленський у вечірньому звернення з нагоди Дня усиновлення, яке в Україні відзначають 17 вересня, подякував усім, хто допомагає дітям уникнути сирітської долі, передає УНН.
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«Сьогодні ж – і це дуже символічний збіг – у нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій у житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Всім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль у цьому світі, – усім дякую!», — сказав президент.
Деталі
Він наголосив, що «ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина – свій власний дім, сім’я».
Глава держави відзначив, що «інтернати – це має бути точно не про Україну» та подякував усім, хто працює заради цього.
Доповнення
В Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування. Хтось проживає у великих прийомних родинах, але більш як 5 тисяч – в інтернатах.
На порталі "Дія" доступні п'ять нових послуг з усиновлення.
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