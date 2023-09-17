З початку року в Україні всиновили близько 500 прийомних дітей

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«Цього року ми вже маємо успішну цифру – майже 500 завершених справ усиновлення. Тому ми наздоганяємо динаміку 2021 року», - сказав заступник Міністра соціальної політики України Назар Танасишин “Суспільному”.

В Мінсоцполітики уточнили, що від початку цього року відбулося 484 всиновлень.

Танасишин зазначив, що загалом зараз на обліку понад 1 600 кандидатів в усиновлювачі.

«Якщо брати відсоткове співвідношення, то динаміка не змінилася. Тобто у 2021 році співвідношення було 16 тис. дітей, які потребують батьківської любові до 1 300 кандидатів-усиновлювачів. Тобто, один до десяти так і зберігається. Єдине, що у 2022 році із зрозумілих причин усиновлено було лише 750 дітей. Тобто, процедура усиновлення перші пів року була відносно заморожена», - сказав Танасишин.

Доповнення

В Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування. Хтось проживає у великих прийомних родинах, але більш як 5 тисяч – в інтернатах.

На порталі "Дія" доступні п'ять нових послуг з усиновлення.