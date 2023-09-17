С начала года в Украине усыновили около 500 приемных детей

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«В этом году мы уже имеем успешную цифру – почти 500 завершенных дел усыновления. Поэтому мы догоняем динамику 2021 года», - сказал заместитель Министра социальной политики Украины Назар Танасишин “Суспильному”.

В Минсоцполитики уточнили, что с начала этого года произошло 484 усыновлений.

Танасишин отметил, что всего сейчас на учете более 1 600 кандидатов в усыновители.

«Если брать процентное соотношение, то динамика не изменилась. То есть в 2021 году соотношение было 16 тыс. детей, нуждающихся в родительской любви к 1 300 кандидатам-усыновителям. То есть, один к десяти так и сохраняется. Единственное, что в 2022 году по понятным причинам усыновлено было только 750 детей. То есть, процедура усыновления первые полгода была относительно заморожена», - сказал Танасишин.

Дополнение

В Украине более 15 тысяч детей лишены родительской опеки. Кто-то проживает в больших приемных семьях, но более 5 тысяч – в интернатах.

На портале "Дия" доступны пять новых услуг по усыновлению.