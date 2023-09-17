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В Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування

В Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування. Хтось проживає у великих прийомних родинах, але більш як 5 тисяч – в інтернатах. Про це розповіла керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова з нагоди Дня усиновлення у відеозверненні, передає УНН з посиланням на ОП.

Цитата

«Сьогодні в Україні – День усиновлення. Сьогодні все суспільство висловлює свою подяку й повагу батькам, які здійснили дитячу мрію про родинне тепло. В Україні понад 15 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування. Хтось проживає у великих прийомних родинах, але більш як 5 тисяч – в інтернатах. Усі ці діти мріють не про дах над головою та їжу, а про родинне тепло», - сказала Тулякової.

Вона зазначила, що саме для реалізації цієї мрії з ініціативи Президента Володимира Зеленського й першої леді Олени Зеленської та за підтримки Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн створено Координаційний центр з розвитку сімейних форм виховання та догляду дітей.

«Ми як країна довели, що маємо суперсильний, потужний дух. Війна навчила нас, що немає «того самого» часу, не можна відкладати життя на потім. Цей час – тут і зараз. Ми маємо підписати моральну угоду. Домовитися, що найкращі інтереси дитини – пріоритет України», - розповіла Тулякова.

Доповнення

На порталі "Дія" доступні п'ять нових послуг з усиновлення.

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