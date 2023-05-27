Уряд створив координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Кабінет міністрів України утворив координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.
Цитата
«Утворено Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей», - написав Мельничук.
Деталі
За його словами, затверджено Положення про Координаційний центр.
«Визначено, що Координаційний центр є тимчасовим консультативно-дорадчим органом КМУ, що утворюється для забезпечення узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів загальнодержавного значення з метою швидкого та ефективного розроблення та впровадження Національного плану сімейного виховання та догляду дітей в Україні та програм з розвитку сімейного виховання дітей, забезпечення системного підходу до організації та координації заходів з виконання Плану, планування відповідних заходів, проведення моніторингу та аналізу стану їх здійснення», - повідомив Мельничук.
Доповнення
Уряд затвердив порядок надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час війни.