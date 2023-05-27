Правительство создало координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми

Цитата

«Создан Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, утверждено Положение о Координационном центре.

«Определено, что Координационный центр является временным консультативно-совещательным органом КМУ, который образуется для обеспечения согласования действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по вопросам подготовки и проведения мероприятий общегосударственного значения с целью быстрой и эффективной разработки и внедрения Национального плана семейного воспитания и ухода за детьми в Украине и программ по развитию семейного воспитания детей, обеспечения системного подхода к организации и координации мероприятий по выполнению Плана, планированию соответствующих мероприятий, проведению мониторинга и анализу состояния их осуществления», - сообщил Мельничук.

Дополнение

Правительство утвердило порядок предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению во время войны.