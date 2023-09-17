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В Украине более 15 тысяч детей лишены родительской опеки

В Украине более 15 тысяч детей лишены родительской опеки

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Украине более 15 тысяч детей лишены родительской опеки. Кто-то проживает в больших приемных семьях, но более 5 тысяч – в интернатах. Об этом рассказала руководитель Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова по случаю Дня усыновления в видеообращении, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

«Сегодня в Украине – День усыновления. Сегодня все общество выражает свою благодарность и уважение родителям, которые осуществили детскую мечту о семейном тепле. В Украине более 15 тысяч детей лишены родительской опеки. Кто-то проживает в больших приемных семьях, но более 5 тысяч – в интернатах. Все эти дети мечтают не о крыше над головой и еде, а о семейном тепле», - сказала Тулякова.

Она отметила, что именно для реализации этой мечты по инициативе Президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской и при поддержке Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создан Координационный центр по развитию семейных форм воспитания и ухода за детьми.

«Мы как страна доказали, что имеем суперсильный, мощный дух. Война научила нас, что нет «того самого» времени, нельзя откладывать жизнь на потом. Это время – здесь и сейчас. Мы должны подписать моральное соглашение. Договориться, что наилучшие интересы ребенка – приоритет Украины», - рассказала Тулякова.

Дополнение

На портале "Дія" доступны пять новых услуг по усыновлению.

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