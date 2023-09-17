Зеленский на День усыновления призвал, чтобы для всех детей в Украине нашлась своя семья и дом

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«Сегодня же – и это очень символическое совпадение – в нашем государстве отмечается День усыновления. Это, наверное, одна из самых почетных миссий в жизни – помочь ребенку избежать сиротской судьбы. Всем, кто так помогает детям, всем, кто так распространяет тепло своей семьи, чтобы стало меньше одиноких судеб в этом мире, – всем спасибо!», — сказал президент.

Детали

Он подчеркнул, что «мы как государство должны прийти к тому, чтобы для всех детей в нашей стране, для всех, кто остался без родительской опеки, нашлась своя семья и свой собственный дом».

Глава государства отметил, что «интернаты – это должно быть точно не про Украину» и поблагодарил всех, кто работает ради этого.

Дополнение

В Украине более 15 тысяч детей лишены родительской опеки. Кто-то проживает в больших приемных семьях, но более 5 тысяч – в интернатах.

На портале "Дія" доступны пять новых услуг по усыновлению.

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