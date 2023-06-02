Зеленський хоче публічно боротися з тими, хто допомагає рф обходити санкції

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«Є, на жаль, держави в усьому світі, і на Європейському континенті, які хочуть цього, або не хочуть, але допомагають обходити санкції. Обхід санкцій – чесно кажучи, я навіть трішки втомився в цій саме боротьбі, я думаю, я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити ці санкції», - сказав Зеленський.

За його словами, здатність росії обходити накладені санкції призводить до збільшення виробництва ракет.

«Щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами. Можна авжеж, думати, як нам продукувати щомісячно сотні ракет (для систем ППО – ред.) і як це складно зробити, а з іншого боку, давати можливості, щоб вони (росіяни – ред.) обходили й виробляли більше «Х» або інших балістичних ракет. Тобто якась дурниця відбувається», - наголосив Зеленський.

Доповнення

Наприкінці минулого місяця офіційні особи США та Європейського Союзу обмінялися інформацією щодо росії, яка, як зазначається, в обхід обмежень імпортує підсанкційні збройові технології, зокрема чипи, на мільйони доларів.