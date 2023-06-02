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Зеленский хочет публично бороться с теми, кто помогает рф обходить санкции

Зеленский хочет публично бороться с теми, кто помогает рф обходить санкции

Киев • УНН

 • 314929 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что думает начать публично бороться с теми, кто дает возможность обходить россии санкции. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Есть, к сожалению, государства во всем мире, и на Европейском континенте, которые хотят этого, или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций – честно говоря, я даже немножко устал в этой именно борьбе, я думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», - сказал Зеленский.

По его словам, способность россии обходить наложенные санкции приводит к увеличению производства ракет.

«Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами. Можно конечно, думать, как нам производить ежемесячно сотни ракет (для систем ПВО – ред.) и как это сложно сделать, а с другой стороны, давать возможности, чтобы они (россияне – ред.) обходили и производили больше «Х» или других баллистических ракет. То есть какая-то ерунда происходит», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

В конце прошлого месяца официальные лица США и Европейского Союза обменялись информацией о россии, которая, как отмечается, в обход ограничений импортирует подсанкционные оружейные технологии, в частности чипы, на миллионы долларов.

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