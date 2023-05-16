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Зеленська у Сеулі зустрілась з президентом Південної Кореї: обговорили потребу України у засобах ППО

Зеленська у Сеулі зустрілась з президентом Південної Кореї: обговорили потребу України у засобах ППО

Київ • УНН

 • 1014111 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Обговорили потребу у засобах ППО, щоб припинити ракетний тероризм росії, а також необхідність засобів для розмінування територій. Про це дружина Президента України повідомила на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Нині нам потрібна ще й допомога технологіями, якими славиться країна. Разом із першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко та заступником керівника Офісу Президента Ростиславом Шурмою обговорили з Президентом потребу у засобах ППО, щоб припинити ракетний тероризм країни-агресора. Потребуємо також засобів, щоб розміновувати ті пастки, які Росія залишила на нашій території, та медичного обладнання – щоб рятувати тих, кого нападникам вдалося поранити", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Зеленська приїхала до Республіки Корея для участі в конференції "Азійське лідерство" і почала її із зустрічі з Президентом країни Юн Сок Йолем.

Вона подякувала лідеру Південної Кореї за підтримку формули миру Президента України Володимира Зеленського. Її пункти стали основою "Принципів Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні", ухвалених недавно Генасамблеєю за активної участі Південної Кореї.

Нагадаємо

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль минулу п'ятницю заявив, що необхідно переконатися, щоб вторгнення росії в Україну не увінчалося успіхом, і що Сеул розглядає свої варіанти, коли справа доходить до летальної допомоги Україні.

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