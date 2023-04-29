Президент Південної Кореї про летальну допомогу Україні: Сеул розглядає свої варіанти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у п'ятницю, що необхідно переконатися, щоб вторгнення росії в Україну не увінчалося успіхом, і що Сеул розглядає свої варіанти, коли справа доходить до летальної допомоги Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.
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У своїй промові в Школі Кеннеді Гарвардського університету на п’ятий день державного візиту з нагоди 70-ї річниці альянсу США та Південної Кореї Юн сказав, що російське вторгнення є порушенням міжнародного права та прав українців.
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«Ми повинні довести, що такі спроби ніколи не досягнуть успіху, щоб заблокувати подальші спроби в майбутньому», - сказав він, згідно з синхронним перекладом його коментарів.
На запитання Юну про можливість надання Південною Кореєю летальної допомоги Україні він відповів: «Ми уважно стежимо за ситуацією, яка складається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права».
«Зараз ми уважно стежимо за ситуацією і розглядаємо різні варіанти», - вказав Юн.
Доповнення
У середу Юн зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі, і Сполучені Штати пообіцяли надати Південній Кореї більше інформації про свої ядерні плани щодо будь-якого конфлікту з Північною Кореєю на тлі занепокоєння через зростаючий арсенал ракет і бомб Пхеньяна.
Юн зазначав, що в південнокорейському суспільстві існують думки, що Сеул повинен отримати ядерну зброю та мати для цього технологічні можливості, але це також складне рівняння щодо політики та економіки. «Нам доведеться відмовитися від багатьох цінностей, які ми відстоювали, якщо ми вирішимо розвивати нашу зброю, – сказав він. - Ті думки, що ми повинні мати власний ядерний арсенал, не беруть до уваги всі ці речі».
Також сторони обговорили ситуацію в Україні.
Юн сказав в інтерв’ю Reuters минулого тижня перед від’їздом до Сполучених Штатів, що Сеул може розширити свою підтримку України, на додачу до гуманітарної та економічної допомоги, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення, вперше сигналізуючи про зміну своєї позиції проти озброєння України.