Президент Південної Кореї відкрив двері для можливої військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Південна Корея може розширити свою підтримку України, вийшовши за межі гуманітарної та економічної допомоги, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення, заявив президент країни Юн Сук Йоль в інтерв'ю Reuters, "вперше сигналізуючи про зміну своєї позиції проти озброєння України", передає УНН.
В інтерв’ю Reuters напередодні свого державного візиту до США наступного тижня Юн сказав, що його уряд вивчає, як допомогти захистити та відбудувати Україну, так само, як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років.
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"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, різанина чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", - сказав Юн.
Деталі
Це був перший випадок, коли Сеул заявив про готовність надати Україні зброю, більше ніж через рік після того, як виключив можливість летальної допомоги, зауважує агентство.
Ключовий союзник США та головний виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея, як зазначається, досі намагалася уникати антагонізації росії через її компанії, що працюють там, і вплив москви на Північну Корею, попри посилення тиску з боку західних країн щодо постачання зброї.
"Я вважаю, що не буде обмежень щодо обсягу підтримки для захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення як згідно з міжнародним, так і національним законодавством, - сказав Юн. - Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, які беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми вживемо найбільш відповідних заходів".
Наступного тижня Юн планує відвідати Вашингтон для зустрічі на вищому рівні з президентом США Джо Байденом з нагоди 70-річчя альянсу двох країн.
Нагадаємо
Південна Корея планувала обговорити з США "витік" секретних документів Пентагону.