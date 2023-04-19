Президент Южной Кореи открыл двери для возможной военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за пределы гуманитарной и экономической помощи, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население, заявил президент страны Юн Сук Йоль в интервью Reuters, "впервые сигнализируя об изменении своей позиции против вооружения Украины", передает УНН.
В интервью Reuters накануне своего государственного визита в США на следующей неделе Юн сказал, что его правительство изучает, как помочь защитить и отстроить Украину, так же, как Южная Корея получала международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.
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"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, любое широкомасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - сказал Юн.
Детали
Это был первый случай, когда Сеул заявил о готовности предоставить Украине оружие, более чем через год после того, как исключил возможность летальной помощи, отмечает агентство.
Ключевой союзник США и главный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея, как отмечается, до сих пор пыталась избегать антагонизации россии из-за ее работающих там компаний и влияния москвы на Северную Корею, несмотря на усиление давления со стороны западных стран в отношении поставок оружия.
"Я считаю, что не будет ограничений в отношении объема поддержки для защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению как в соответствии с международным, так и национальным законодательством, - сказал Юн. - Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и развитие событий на поле боя, мы примем наиболее подходящие меры".
На следующей неделе Юн планирует посетить Вашингтон для встречи на высшем уровне с президентом США Джо Байденом по случаю 70-летия альянса двух стран.
Напомним
Южная Корея планировала обсудить с США "утечку" секретных документов Пентагона.