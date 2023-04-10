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Південна Корея обговорить з США "витік" секретних документів Пентагону

Південна Корея обговорить з США "витік" секретних документів Пентагону

Київ • УНН

 • 686415 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Південна Корея знає про повідомлення про "витік" кількох секретних військових документів США s планує обговорити зі Сполученими Штатами "питання, які виникли в результаті витоку", заявив у неділю офіційний представник президента Південної Кореї, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нещодавно в соціальних мережах було опубліковано декілька секретних військових документів США, які пропонують у тому числі інформацію щодо війни в Україні, повідомили Reuters у п’ятницю троє американських чиновників, додавши, що за витоком інформації, імовірно, стоїть росія або проросійські елементи. Міністерство юстиції США заявило, що розслідує витік інформації.

Один із витоків, який побачило інформаційне агентство Reuters, містив подробиці внутрішніх дискусій між високопосадовцями Південної Кореї.

Вони стосувалися нібито тиску на Сеул, щоб той допоміг постачати зброю Україні, і його політики не робити цього, пише агентство.

"Доповідь частково ґрунтувалася на даних розвідки", - відзначає видання.

Представник президента Південної Кореї, спілкуючись з журналістами, "відмовився відповідати на запитання про шпигунство США або підтверджувати будь-які подробиці з витоку документів", вказує видання.

Відповідаючи на запитання, чи планує Південна Корея подати протест або вимагати пояснень від Сполучених Штатів, чиновник, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що уряд перегляне прецеденти та справи, пов’язані з іншими країнами, пише Reuters.

Південнокорейський чиновник заявив, що політика Південної Кореї не змінилася.

Доповнення

Планується, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрінеться з президентом США Джо Байденом 26 квітня під час державного візиту до Вашингтона.

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