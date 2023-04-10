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Южная Корея обсудит с США "утечку" секретных документов Пентагона

Южная Корея обсудит с США "утечку" секретных документов Пентагона

Киев • УНН

 • 686414 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Южная Корея знает о сообщениях об "утечке" нескольких секретных военных документов США и планирует обсудить с Соединенными Штатами "вопросы, которые возникли в результате утечки", заявил в воскресенье официальный представитель президента Южной Кореи, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Недавно в социальных сетях было опубликовано несколько секретных военных документов США, которые предлагают в том числе информацию о войне в Украине, сообщили Reuters в пятницу трое американских чиновников, добавив, что за утечкой информации, вероятно, стоит россия или пророссийские элементы. Министерство юстиции США заявило, что расследует утечку информации.

Одна из утечек, которую увидело информационное агентство Reuters, содержала подробности внутренних дискуссий между высокопоставленными чиновниками Южной Кореи.

Они касались якобы давления на Сеул, чтобы тот помог поставлять оружие Украине, и его политики не делать этого, пишет агентство.

"Доклад частично основывался на данных разведки", - отмечает издание.

Представитель президента Южной Кореи, общаясь с журналистами, "отказался отвечать на вопросы о шпионаже США или подтверждать какие-либо подробности из утечки документов", указывает агентство.

Отвечая на вопрос, планирует ли Южная Корея подать протест или потребовать объяснений от Соединенных Штатов, чиновник, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что правительство пересмотрит прецеденты и дела, связанные с другими странами, пишет Reuters.

Южнокорейский чиновник заявил, что политика Южной Кореи не изменилась.

Дополнение

Планируется, что президент Южной Кореи Юн Сук Ёль встретится с президентом США Джо Байденом 26 апреля во время государственного визита в Вашингтон.

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